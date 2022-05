No quiere irse del Barcelona: los motivos de Frenkie de Jong para rechazar al United y quedarse con Xavi

Según el diario Sport , el holandés desea seguir vistiendo de azulgrana la temporada que viene y hace oídos sordos a todo el ruido que hacen en Inglaterra por el interés que proviene desde Old Trafford.

Sin embargo, De Jong no está por la labor de abandonar la entidad azulgrana. De hecho, se siente muy cómodo y confía en que la siguiente campaña será distinta y levantarán títulos de la mano de Xavi .

La prensa inglesa ha publicado toda esta semana que el United prepara una oferta de 75 millones de euros por el futbolista. En el Barça no descartan su venta, pero no por menos de 100 ‘kilos’.

Aunque ha tenido actuaciones irregulares, De Jong sueña con triunfar en el Barcelona y cree que todavía puede crecer mucho. El jugador luchó para firmar cuando estaba en el Ajax y media Europa lo quería, demostrando que Barça era su primera opción.

Los motivos de Jong para quedarse en el Barcelona

La confianza de Xavi: el mediocampista sabe que su DT cuenta con él. La citada fuente desvela que el catalán le trasladó su apoyo y le dijo que lo quiere en el equipo la próxima campaña. Ambos confían en el proyecto.

Sin Champions: De Jong entiende que si juega para el United no disputará la próxima Copa de Europa, ya que los ‘Diablos Rojos’ no lograron clasificarse. La llegada de Ten Hag puede ayudar a convencerlo, pero jugar la Europa League no entra en sus planes.

Nueva casa en Barcelona: Frenkie y su novia Mikky Kiemeney acaban de comprarse un nuevo domicilio. Están muy contentos con todo lo que tiene la ciudad y el trato que han recibido. Esto influye mucho en la decisión del futbolista.