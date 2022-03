$!Futbolistas de Ucrania estallan contra el capitán de la selección de Rusia: “Estarás encerrado en tu caverna el resto de tu vida”

La Guerra entre Rusia y Ucrania no para, en esta ocasión traemos un “ataque”, pero no con bombas, si no con palabras y fue a través de las redes sociales.

Andriy Yarmolenko y Vitali Mykolenko estallaron contra Artem Dzyuba, capitán de la selección de Rusia. Los futbolistas ucranianos están molestos.

El primero envió un contundente y desgarrador mensaje por Twitter pidiendo a los futbolistas rusos que no se queden de brazos cruzados: “Soy Andriy Yarmolenko, internacional ucraniano. Nací en San Petersburgo, pero crecí en Ucrania y me considero 100 % ucraniano. Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Chicos, ¿por qué están sentados como idiotas y no dicen nada? En mi país matan gente, matan mujeres, matan madres, matan a nuestros hijos. Pero no dices nada, no hiciste ningún comentario”.