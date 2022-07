¡Llegó el 9! Gabriel Jesus deja el Manchester City y ficha por el Arsenal con un contrato de larga duración

Jesus , de 25 años y que marcó 95 goles en 236 partidos durante sus cinco temporadas en Mánchester, firmó un “contrato a largo plazo” con el Arsenal tras haber decidido partir del actual campeón de la liga inglesa insatisfecho por no tener suficiente tiempo de juego.

“Ocupa una posición que ha estado en nuestro radar durante mucho tiempo y ahora hemos logrado traer a un jugador que todos queríamos, por lo que estoy realmente feliz”, concluyó el entrenador.

Por su parte, el delantero brasileño, que firmó con los ‘Gunners’ por cinco temporadas, se mostró también contento por su contratación.

“Seguía al Arsenal cuando era un niño en Brasil debido a Thierry Henry”, afirmó Gabriel Jesus, en referencia al exfutbolista francés, todo un ídolo de la historia del club.

“Obviamente, no seguía a muchos equipos europeos, pero cuando veía a algunos de los jugadores que estaban en el Asenal, me decía a mí mismo que se trataba de un club grande”, añadió el brasileño. “Estoy muy feliz por fichar por este club. Desde que supe que podía jugar en el Arsenal, me puse muy contento”, agregó.