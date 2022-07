Crack del Real Madrid y su mensaje para Mbappé: ‘‘Tomó esa decisión y ahora tendrá que vivir con ella’’

‘‘Él también creía. Porque fueron mejores en París, pero incluso con lo mal que jugamos, tampoco hubo tanta diferencia como para pensar que era imposible. Hablamos mucho, la fe crecía día a día en el vestuario y cuando llegó el día del partido, vi en los ojos de mis compañeros ese ardor de las grandes noches. Cuando estamos tan enchufados, concentrados, llenos de energía y respirando como uno, no hay equipo en el mundo que no podamos conquistar’’.

‘‘¿Pero arrepentirme de qué? ¡Por favor! De hecho, todo lo que se montó en la prensa me pareció hasta divertido. Entiendo a los medios, que vuelven ‘especial’ cualquier suceso, pero esa escena se trataba sólo de cumplir el sueño de un niño. El hijo de Vida (su compañero de selección) ama a Mbappé y me pidió que lo intentara. Por supuesto que lo hice, pero es que lo haría por cualquier niño. Con Kylian, para mi colección, ya he intercambié camisetas en partidos anteriores’’.

Él decidió seguir en París

‘‘Mbappé decidió lo que decidió, estaba en su derecho y ahora tendrá que vivir con esa decisión. Todos pensábamos que vendría, no fue así, ¿y ahora qué? Tampoco vamos a crucificarlo. Es un gran jugador, pero como siempre digo, en cualquier contexto, nadie es más importante que su club. El Real Madrid es el más grande, está por encima de todos y siempre será así’’.

Ex del Real Madrid revela por qué Mbappé decidió quedarse en el PSG

¿Es posible que más adelante venga al Madrid?

‘‘El tiempo dirá’’.

Y la marcha de Segio Ramos

‘‘Siempre que se va alguien con el que has compartido tantos años, es doloroso. Fueron nueve años con ‘Sergi’. Desde el primer día estuvo cerca de mí, me ayudó a adaptarme, me animó cuando no estaba en el primer equipo, creyó en mi potencial. Nos hicimos grandes amigos, nuestras familias pasan tiempo juntas, veraneamos juntos. Hoy en día, chateamos a diario. Lo echo de menos, pero así son las cosas en el fútbol. Nadie escapa de los cambios. Pero como dije antes, esto es el Real Madrid. Y se ha confirmado que sin todos, se puede y se seguirá por los senderos de los títulos. Mañana, cuando nos vayamos los ancianos, estos jóvenes y los que vendrán seguirán con el mismo ADN. Todos pasamos; sólo el Madrid permanece’’.