La inesperada frase que soltó Marcelo Bielsa cuando vio jugar por primera vez a Messi: ‘‘Pongánlo en velocidad normal’’

‘‘En 2002 hicimos una gira y pasamos por Barcelona, paramos en un hotel cerca del Nou Camp y se acercó una persona a hablar conmigo, diciendo que era rosarino y que tenía material de Lionel Messi, que jugaba en las juveniles del club. Yo le dije que ya lo conocía de cuando lo hacía Newell’s, y me comentó que España lo estaba buscando para jugar, y le respondí que eso era imposible’’, relata.

‘‘En eso le digo que me dejara el material, eran videos completos en realidad de Messi, y en ese momento, que eran VHS, lo pongo y enseguida Marcelo se golpea las manos y me dice: ‘póngalo en velocidad normal, porque así no se puede ver’. Yo le contesto que el video estaba en velocidad normal, y me dice: ‘no, este chico es un fenómeno’. Y sí le digo, es un fenómeno’’, recuerda Vivas.

Por último, el ex ayudante de Bielsa cuenta que ‘‘en noviembre de 2002 volvimos de una gira con Argentina, un amistoso contra Japón, y le dimos ese material a Omar Souto y a Hugo Tocalli, y después ellos hicieron el resto. Omar hizo un gran trabajo para que Leo esté hoy en Argentina”.