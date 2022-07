Laporta anuncia oficialmente dos fichajes del Barcelona, habla de la posible salida de Frenkie De Jong y de Lewandowski

El presidente del club azulgrana, Joan Laporta , ha confirmado este sábado dos fichajes de cara a la temporada 2022-23, se trata de Franck Kessié , ex del AC Milan, y de Andreas Christensen , ex del Chelsea.

“Es jugador del Barça , uno de los mejores mundo en su puesto dicho por los expertos. Sabemos que hay clubes que lo quieren, no solo el Manchester United , y nosotros no tenemos la intención de vender. Nos consta que él se quiere quedar y es muy importante el criterio del jugador. Está a gusto en Barcelona y por poco que podamos, yo haría todo lo que pueda para que se quede. Lo que si hay que mirar es el nivel salarial de algunos jugadores que no se adecuan a los que queremos, pero esa es otra discusión que hay que afrontar. Frenkie tiene nivel mundial”, explicó Laporta .

La segunda palanca económica

“Aún no está hecha, el lunes empezamos a trabajar para la segunda palanca. La primera nos ha ayudado a que el ejercicio se cierre en positivo y eso nos ayuda para que nuestra credibilidad financiera sea buena. Ahora tenemos que activar la segunda y, si lo conseguimos, que no será fácil, nos permitirá fichar 1 a 1. Lo que no haremos será cometer errores del pasado, habrá que fichar con prudencia y criterio. Lo de las palancas lo hacemos porque estamos en una situación negativa, si podemos evitar participaciones de BLM o Barça Studios, que comporte bloquear los activos del club, no lo haremos. Con este 15% de los derechos, no tendríamos que vender más”.

La continuidad de Dembélé

“Es una persona que nos la apreciamos mucho, ha jugado a un nivel muy alto en la segunda vuelta y el entrenador está muy satisfecho con él. Es una cuestión económica, nos ha contestado sin decir ni un sí ni un No. Mantenemos una buena relación con el jugador y con los agentes hay comunicación. Si acepta las condiciones que hemos presentado, continuará, si no, pues no. No nos ponemos fechas límites para nada, ni para fichajes, ni para palancas ni nada. Ahora que hemos activado la primera palanca, nos hemos desprendido de bastante presión. Estamos trabajando mucho, tanto para jugadores como las palancas”.

Rapinha es opción

“Raphinha hemos hablado con el Leeds, sabemos que el jugador también le gustaría venir al Barça, pero hay también otros clubs. No sería excluyente a Dembélé, porque el entrenador los ve compatibles”.