“Salí llorando de la práctica por Pep Guardiola, llamé a mi madre y me fui del Manchester City”

55 millones dejó el brasileño al equipo ciudadano y en una entrevista con Denilson Show contó toda la verdad de su salida del conjunto de Mánchester.

Todo explotó durante un entrenamiento: “Hubo un partido en el que él colocó a Zinchenko de falso nueve. Fue contra el PSG, en casa, en la Champions. Una cosa de locos. Un día antes, no lo colocó ahí en el entrenamiento, yo estaba entrenando de atacante. No lo colocó ahí. Al otro día, dos horas antes del juego, hay una charla del equipo, comemos, descansas 30 minutos y te vas al partido”.

En esa misma línea, Gabriel Jesus recordó: “Yo ni siquiera comí. Me fui directo a mi habitación, llorando. Llamé a mi madre y le expliqué que me quería ir del club, irme a mi casa. Porque lo colocó a él y no me colocó. Metió a un lateral izquierdo de 9. Me volvió loco. Ese día no calenté, estaba mal. Cinco minutos después de que Mbappé marcara el 1-0, él me llamó. Entré, asistí y marqué. Remontamos. En el próximo partido, pensé que iba a jugar. No jugué”.