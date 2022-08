Lo confirma: Entrenador del PSG anuncia salida de otra de sus estrellas rumbo a la Juventus

El mediocampista argentino del París Saint-Germain, Leandro Paredes, tiene un acuerdo con la Juventus para incorporarse al club italiano y no estará en la convocatoria para viajar el miércoles a Toulouse, anunció el martes el entrenador del PSG, Christophe Galtier.

Ver: Lo más reciente del mercado de fichajes

“Leandro no formará parte de la convocatoria. He hablado con él después del entrenamiento. Sabemos que tiene un acuerdo con la Juventus, a la que nos vamos a enfrentar en no mucho tiempo (el 6 de septiembre en la primera jornada de la Liga de Campeones). Su cabeza está en otra parte, solo faltan los acuerdos entre los clubes. No le he incluido en el grupo para que prepare su marcha”, explicó Galtier.

Paredes (28 años) llegó al París Saint-Germain en enero de 2019 procedente del Zenit San Petersburgo (2017-2019) ruso por 47 millones de euros, después de una primera etapa en el fútbol italiano (Chievo, Roma, Empoli).

Además: Mathias destapa que Pogba hizo brujería para lesionar a Mbappé

Es internacional con Argentina y una figura muy cercana a Lionel Messi. Formó parte del grupo de la Albiceleste que se coronó en 2021 en la Copa América.