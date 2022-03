Gareth Bale arremete duramente contra diario Marca y Daily Mail después que el medio español lo llamara “parásito galés”

El medio español Marca ha calificado en un artículo de opinión al extremo de “parásito”, acusándolo también de “chupar” dinero del club.

Bale describió las críticas como “repugnantes” después de la victoria en Austria, y el viernes recurrió a Twitter para expresar aún más su exasperación, diciendo que los periodistas debían rendir cuentas por el impacto de sus notas en los atletas.

LA CARTA DE GARETH BALE

“El Daily Mail saca a la luz esta pieza de periodismo calumnioso, despectivo y especulativo de Marca.

En un momento en que las personas se quitan la vida debido a la insensibilidad y la implacabilidad de los medios, quiero saber, ¿quién está responsabilizando a estos periodistas y los medios de comunicación que les permiten escribir artículos como este?

Afortunadamente, he desarrollado una piel dura durante mi tiempo en el centro de la atención pública, pero eso no significa que artículos como estos no causen daño y molesten personal y profesionalmente a quienes reciben estas historias maliciosas.