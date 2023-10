Gerard Piqué recibe duro golpe: “Felicidades. Gracias por expulsarnos del país”

El Secretario de Estado para Deportes y Juventud, Alain Cabanes, citó que, “el FC Andorra tendrá que buscar campo porque el Estadi Nacional, al cambiar el césped, no se adecuará a las condiciones que pide LaLiga. Cuando acabe la competición el junio del 2024 se empezará a hacer el cambio de césped”, añadió al respecto.

“Hemos invertido más de 4 millones de euros en adecuar el Estadi Nacional para que LaLiga nos deje jugar y ahora nos echáis. No hay ninguna instalación deportiva en Andorra con las condiciones para poder competir el año que viene. Gracias por expulsarnos del país. No nos queda otra que marchar y cambiar el nombre del club. Felicidades, habéis dejado a Andorra sin fútbol profesional”, escribió Piqué, adjuntando una noticia en la que Alain Cabanes, secretario de Estado para Deportes y Juventud de Andorra reiteraba que el FC Andorra no disputará sus partidos en el Estadi Nacional a partir de la próxima temporada.