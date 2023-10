Confirmado: Real Madrid lo despide del club por publicar en redes sociales que el “Barcelona es el club de sus sueños”

Según informa el portal ‘ The Athletic’, Adrià Díaz, segundo técnico del Juvenil C del Madrid , fue quién mandó una carta al Barcelona y esa misma fue publicada en su cuenta de Instagram.

“Han pasado 4 años desde que entré a este club, todavía recuerdo aquella llamada que recibí diciéndome que me unía al club de mis sueños... no lo podía creer... sería entrenador del FC Barcelona...

“En estos 4 años lo que realmente me llevo no son los éxitos conseguidos o perdidos (ligas, torneos,...), sino la posibilidad de ir por todo el mundo a representar al club de mi vida, eso nadie me lo puede quitar . Por otro lado, esta experiencia me ha hecho crecer en todos los sentidos de mi vida, porque ahora soy un mejor ENTRENADOR y sobre todo una mejor PERSONA”.

La carta agradecía a los miembros del cuerpo técnico y a los jugadores del Barcelona su apoyo.