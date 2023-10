Vídeo: La tremenda tapada que hizo Giroud, como arquero, en la victoria del Milan ante Genoa y son líderes de la Serie A

En Génova, el Milan estuvo a punto de dejar pasar la oportunidad, incapaz de anotar el gol que les aupara hacia el liderato. Los Rossoneri tuvieron que esperar a un tardío gol del estadounidense Christian Pulisic (87) y a la posterior revisión en el videorabitraje por supuesta mano para poder festejar la victoria.

Para añadir un poco más de drama, el guardameta del AC Milan Mike Maignan fue expulsado en la recta final del partido por una mala salida en la que derribó a un jugador rival, lo que obligó al delantero francés Oliver Giroud a ocupar la portería.

En el lanzamiento de la falta provocada por Maignan, el balón se estrelló contra el travesaño, para respiro de los Rossoneri. El guardameta Josep Martínez, que subió en busca del gol del Génova, cometió falta y fue también expulsado.

Aún así, los locales tuvieron una última ocasión, abortada por una buena salida de Giroud, que salvó la victoria y el liderato del Milan.

“Lo que ha hecho ‘Ollie’ es la encarnación de nuestro espíritu, de nuestra mentalidad, de un grupo que quiere dar el máximo”, dijo el técnico del Milan Stefano Pioli.

“Casi he conseguido hacer una parada digna de un portero, me tiré sobre el balón sin saber lo que iba a pasar, nunca pensé vivir esta emoción desde ese lado del campo, pero cuando era pequeño me gustaba jugar de portero”, señaló el propio Giroud.