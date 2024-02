Griezmann admite que fue un “error” irse al Barcelona y lanza dardo a Simeone: “Yo a este no lo aguanto más, no sé qué quiere”

Antoine Griezmann fue reconocido este jueves con una insignia de oro en un evento homenaje de ‘Goleador de Leyenda’. El francés declaró sobre su fugaz paso por el FC Barcelona y de lo complicado que fue el regreso al Atlético de Madrid. “En los primeros meses, que no jugaba tanto, había momentos en los que volvía a casa con mi mujer y le decía: ‘Yo a este no lo aguanto más, no sé qué quiere de mí”, dijo en alusión a Diego Pablo Simeone.

“Me costó entrar en la dinámica del equipo. A veces no tiraba a puerta, y el Cholo paraba el entrenamiento para decirme que tenía que chutar, hacer goles... Al final, con trabajo, gracias a los compañeros que me ayudaron mucho, salió bien”, mencionó ‘El Principito’. Griezmann se dio cuenta que el Atlético lo quería de vuelta y no dudo en regresar: “Cuando me llamó Simeone le dije que quería volver sí o sí. Sabía que me iban a esperar. Tenía que estar calladito, hacerme pequeño y trabajar”. Del mismo modo, Antoine entendía perfectamente los silbidos de la hinchada rojiblanca en sus primeros partidos. “Era como: ‘Te la comes y a trabajar’. Lo primero que hice fue cortarme el pelo”. Explicó que, si se fue, al Barcelona fue porque “había llegado al límite mentalmente”. Apenas un tiempo lejos del Metropolitano le sirvió para saber dónde quería estar: “Buscaba excusas cuando no me salían las cosas. Probé, pero a los meses me di cuenta de lo feliz que estaba en el Atlético”.