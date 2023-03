El crack que no llegó al Barcelona por culpa de Guardiola: “Ni se tomó la molestia de conocerme; terminé fichando por el Real Madrid”

En un amplio diálogo con Marca, el alemán confiesa que el técnico portugués le dio una visita VIP por todo el Bernabéu y que esto lo convenció para fichar por el ‘Merengue’. Todo lo contrario ocurrió con Guardiola, que ni siquiera lo contactó luego de conocer el Camp Nou.

“Fue una decisión entre el Real Madrid y el Barcelona. Y al final no fue un tema de dinero. No sé si esto se sabe, pero visité Madrid y Barcelona en aquella época y la diferencia fue José Mourinho. Mou me dio una visita VIP por todo el Real Madrid. Me llevó a conocer el estadio y todos los trofeos que habían ganado. Eso me puso la piel de gallina”, recuerda el ex mediocampista de 34 años.

“La visita en Barcelona fue menos entusiasta y lo que fue más decepcionante es que Pep Guardiola no se tomó ni la molestia de conocerme. Antes de ese viaje me gustaba mucho el estilo de fútbol del Barça y realmente me podía imaginar jugando con ellos, pero el Madrid fue con todo. Así que Mourinho fue sin duda el factor más importante en mi decisión. Después de mis visitas, mi decisión estaba clara al cien por cien: quería ser madridista”, asegura.