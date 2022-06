Guardiola lo pidió y el Manchester City pagará 50 millones de euros por este crack de la Premier League

El mediocampista y seleccionado inglés del Leeds United llegará a los ‘Cityzens’, tal como reporta el periodista Fabrizio Romano y The Athletic . El cuadro celeste pagará alrededor de 42 millones de libras esterlinas, unos 50 millones de euros, por uno de los jugadores que Pep Guardiola venía siguiendo desde hace un par de campañas.

Cabe mencionar que en la operación, aparte de pagar los mencionados 50 millones de euros, el City cederá al Leeds United a una perla de su cantera, Darko Gyabi.

Guardiola sorprende tras ganar la Premier League con el City

Jesse Marsch, entrnado del Leeds, ya sabía del gran interés que había en el mercado por Phillips y hace semanas su intención de que se quedara. “Las conversaciones de renovación vienen por el camino. Me encantaría mantener aquí a tipos como Kalvin Phillips, Patrick Bamford y Raphinha el mayor tiempo posible. No he hablado sobre futuros a largo plazo con todos, se trata del presente y de vivir el momento ahora”.

‘‘Kalvin nunca fue un velocista, pero si aparecías dos días después del partido, todavía estaba allí corriendo de un lado a otro del campo. La gente piensa que Marcelo Bielsa lo hizo, pero él siempre ha sido así. Siempre fue un mediocampista central también. Siempre jugó como el número diez detrás del delantero, pero no podías pedirle que se quedara en el campo, eso no tenía sentido. Quería ser el que rematara desde la línea de gol y luego anotara en el otro extremo, muy similar a como juega ahora”, contó por su parte un asistente de Bielsa, cuando el argentino entrenó a los ‘Whites’.