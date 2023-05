Se filtra la última charla de Guardiola con futbolista que dejó el Manchester City: “Te digo algo que nunca le he dicho a nadie...”

El mediocampista, uno de los líderes que tuvo el Manchester City, decidió marcharse el año pasado tras finalizar su contrato. En las últimas horas se viralizó en las redes sociales la reunión que mantuvo el brasileño con el técnico para despedirse.

“Gracias por todo, para mi ha sido un placer muy grande, tu no sabes lo que aprendí este tiempo y te digo algo que nunca le he dicho a nadie: tu me has hecho que me guste el fútbol otra vez, estaba cansado. Aprendí que el fútbol es mucho más simple que todo”, le confesaba Fernandinho a Guardiola en una charla en español.

Luego, el técnico catalán el responde: “Cruyff a mi, y otros entrenadores, pero básicamente Cruyff me abrió los ojos para esto y al final como entrenador he intentado a hacer parecido y cuando ustedes sean entrenadores algo harán”.