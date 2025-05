Guardiola se complica para la Champions: el City no pudo ante el colista y así está la tabla de posiciones en la Premier League

En la vuelta de Erling Haaland, el delantero noruego no pudo estar más desacertado de cara a portería. Apenas creó peligro y sus remates, principalmente de cabeza, no cogieron dirección a la meta de Aaron Rasmdale, que con un par de paradas a Bernardo Silva y Rúben Dias mantuvo una de las pocas porterías a cero del curso, contribuyendo a que el Southampton ya no opte a ser el peor colista de la historia.

Hasta este sábado, los 'Saints' estaban igualados con el Derby County de la temporada 2007-2008, con 11 unidades, como el peor equipo en la historia del certamen, pero el empate logrado rompe esta igualdad, de ahí que se celebrara en el St' Mary's Stadium como si de un título se tratara.

Estuvo a punto de amargar esto Omar Marmoush, con un disparo en el tiempo de descuento que se marchó al larguero, pero Southampton, que incluso se lo pudo llevar en el descuento de no haber sido por un atento Edwerson, resistió y puede celebrar que ningún libro de historia le recordará al mismo nivel que aquel dramático Derby County.