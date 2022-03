$!Guardiola señala al crack mundial que lo es todo en su carrera como entrenador: ‘‘Es como mi Michael Jordan’’

Pep Guardiola no tiene dudas del futbolista que influenció mucho en su carrera como DT. El catalán no se cansa de rendirse ante Leo Messi y, en un diálogo con Olé, volvió a dedicarle auténticos elogios luego de haberlo dirigido hace más de una década cuando hicieron historia juntos en el FC Barcelona .

Asimismo, Pep compara al astro argentino con una de las leyendas de la NBA. ‘‘Sin ánimo de compararme, Leo es como mi Michael Jordan, cuando Phil Jackson podía sentir esa sensación de que todo fluía y no había problemas. Era ‘agarramos el avión y ya vamos por otro’ y así. Le debo una buena botella de vino para agradecerle por los contratos que me hizo firmar”.

El DT valoraó las expectativas de Messi con Argentina de cara al Mundial de Qatar. “¿Será el último? Pues ojalá llegue bien físicamente, que se entrene bien y llegue fuerte. Yo no hablé con él después de la Copa América, pero evidentemente debo felicitarlo. Seguramente fue una liberación muy grande para él. No es fácil ser Messi en este mundo del fútbol. Y ahora irá por el Mundial, no tengo ninguna duda”, aseguró.

Entrenar en Argentina

Dejando el tema Messi al margen, Guardiola también fue interrogado por su posible futuro cerca de Argentina. “No sé cuál será mi destino dentro de unos años. Lo que tenga que pasar, pasará. Cuando me tenga que ir del City, me voy a ir. Me marcharé a casa y me tomaré un tiempo. Puede que no tenga más la necesidad de entrenar... o sí. No lo sé. ¿Irme a Argentina a entrenar? Yo qué sé... a Boca por ejemplo, para que no se enfaden porque elogié a River... ¿quién lo sabe?”, respondió entre risas.

Y cerró: ‘‘Ni me han tanteado nunca para jugar en River ni me han llamado para dirigir la Selección Argentina. Yo pienso que debe ser dirigida por un argentino. Le pertenece a un argentino ese cargo. Sí, tengo costumbres y puntos en común, hablamos la misma lengua, nos gustan cosas parecidas, amamos la vida, la comida, estar con amigos y gente querida, he entrenado a varios jugadores argentinos y tengo amigos que viven allí. Creo que todos amamos los sitios en función de la gente que está allí y que te hace sentir a gusto”.