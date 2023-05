El gigante de Europa que rechazó el fichaje de Haaland: “Lo pedí por 4 millones de euros y ellos no me escucharon”

Sin embargo, la historia pudo ser muy diferente hace unos años, ya que el ‘Androide’ tuvo la posibilidad de fichar con el Manchester United, pero la directiva rechazó su contratación.

Haaland ya había sorprendido a varios en 2018 porque con solo 18 años marcó 17 goles en 29 partidos con el Molde. Fue en ese preciso instante cuando Ole Gunnar Solskjaer le avisó al United de este joven futbolista, que por aquel entonces solo costaba 4 millones de euros.

En una entrevista con The Sun, el entrenador noruego confesó cómo fue aquella conversación con los de Old Trafford. “Llamé al United unos seis meses antes de asumir el cargo, pero no me escucharon. Pedí 4.5 millones por Haaland y no lo ficharon. Yo tenía en el Molde a este talentoso delantero que el United debería haber tenido”, recuerda.