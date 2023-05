¡Real Madrid toma una rotunda decisión con Haaland de cara al próximo mercado de fichajes!

El Real Madrid planifica los posibles refuerzos de cara al próximo mercado de piernas. La entidad merengue es consciente que desde la incorporación de Eden Hazard en 2019 no ha vuelto a traer a otro jugador mediático y este verano tienen decidido hacerlo.

El Real Madrid no irá por el fichaje del noruego, al menos este año. El medio afirma que desde el club ni lo han intentado, ya que consideran que la prioridad sigue siendo Mbappé o Bellingham . De momento, el ‘Androide’ no tiene sitio en la plantilla.

Ahora mismo, Haaland no tendría sitio en el once de Ancelotti. La presencia de Benzema y su buen rendimiento en los últimos años ha provocado que no consideren reforzar esa posición con un jugador de élite.

La citada fuente remarca que Florentino Pérez desea dar a Mbappé el “protagonismo que realmente se merece” y quiere que sea el eje del futuro proyecto. El club proyecta que la delantera esté conformada por Vinicius, Benzema y Mbappé, y crear el tridente más potente de Europa.

Por otro lado, el Madrid ve con opciones de adquirir a Haaland más adelante. Karim es uno de los mejores ‘9’ de la actualidad y la llegada del noruego lo eclipsaría. Por lo tanto, la decisión ya estaría tomada y el punta del City sería considerado para el 2024.