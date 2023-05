Neymar le avisó que se marchara del PSG: “Vete lo antes posible y arregla tu llegada a la Premier League”

“No tengo nada en contra de Sergio Ramos. Pero Sergio, cuando le ofrecieron un contrato de dos años, tenía la misma edad que yo el año pasado (cuando llegó al Chelsea). No lo entiendo. Realmente, todo esto me entristeció”, comentaba Silva para ESPN.

“Todavía no hablé con nadie sobre lo de Ramos, pero me entristeció. No haber recibido nada, es como si no hubiera hecho nada por el club. Muchos aficionados creían que yo quería seguir ganando lo mismo. No tiene nada que ver con el Chelsea ni mi salario. Recibo menos de la mitad allí”, aclaró el central.

En medio de todo lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, Neymar apareció en escena y le avisó que lo mejor era marcharse porque el PSG no contemplaba su renovación.