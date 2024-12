Bajón de rendimiento

“Contra Las Palmas pasaron muchas cosas, no quiero entrar en los detalles. Puede parecer que me queje o dé excusas. El equipo podía ganar y no lo supimos hacer. Y por eso tenemos presión. Tenemos que estar concentrados y es importante que mañana estemos concentrados en ataque. Es importante materializar las ocasiones. El equipo trató de tener el balón, lo tuvo en más del 70%. Pero en el fútbol cuentan los goles y en los últimos no hemos marcado muchos”.

Análisis

“Siempre hay una razón por la que encajas goles. Para mí tiene que ver con estar en el momento adecuado, presionar debidamente. A veces parece fácil, pero no lo es tanto. Si somos un bloque, se protege la espalda del compañero. Fallamos en la presión, no cerramos espacios como bloque, no atacamos en los espacios”.

Árbitros

“No creo que afecte, no me preocupa, depende de nosotros. Si juegas mejor, ganas. No quiero poner esas excusas”.