Flick no lo puede creer y le ruega que se quede en el Barcelona tras ofertas de la Premier: "No quiero que se vaya..."

Hansi Flick espera inscripciones y espera cerrar la puerta a salidas para "una temporada muy difícil

2025-08-22

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este viernes que el centrocampista Marc Casadó "no quiere irse" del club azulgrana, algo que él tampoco desea, ya que prevé una temporada "larga" y necesitará a todos los futbolistas con los que cuenta actualmente en la plantilla.

En la rueda de prensa previa al encuentro liguero frente al Levante, el preparador alemán valoró las informaciones que apuntan a una posible salida del mediocentro catalán antes de que finalice el mercado de fichajes debido al interés de varios equipos, especialmente de la Premier League.

Al ser preguntado sobre el futuro de Casadó, Flick se mostró convencido de su continuidad: "He hablado con él y no quiere irse, y yo quiero que se quede. Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores que tenemos ahora. Él nos da confianza y es lo que quiero de él. Necesitamos a todos los jugadores".

Flick contará con el centrocampista de Sant Pere de Vilamajor para jugar este sábado en el Ciutat de València, donde también espera poder convocar al lateral Gerard Martín, que todavía no está inscrito en LaLiga EA Sports. "Espero que mañana esté inscrito. He hablado con él, veremos mañana qué pasa", dijo sobre el zaguero catalán.

El delantero Robert Lewandowski, que se perdió el duelo contra el Mallorca (0-3) por una lesión muscular, también está previsto que viaje a Valencia, aunque no está claro que pueda jugar de inicio.

"En función de cómo pueda ir el partido veremos. Nosotros tenemos varias opciones para el '9'. Ferran marcó un gol y es el mejor argumento para volver a jugar. Pero veremos si es posible que juegue Lewandowski, y si puede jugar le incluiremos", dijo.

Además de Ferran Torres y el delantero polaco, Flick también dispone de Marcus Rashford, de quien reconoció que "se encuentra mejor jugando de '11' (extremo)", aunque puntualizó que es un futbolista que les va "ayudar mucho" por su manera de jugar.

Asimismo, elogió de nuevo a Fermín López, al que tampoco quiere perder en este mercado de fichajes. "Lo hizo muy bien la temporada pasada y en el inicio de esta. Estoy contento con él y quiero conservar a todos los jugadores", insistió.

Flick no podrá alinear este sábado a Roony Bardghji, al no figurar todavía inscrito en LaLiga y que esta tarde disputará un partido amistoso con el Barça Atlètic en la Ciudad Deportiva.

"No estará inscrito para este partido y está entrenando mucho. Tiene una actitud y mentalidad fantástica y eso nos ayuda a mejorar la calidad global del equipo. Lo que le digo a él y al resto de jóvenes es que lo están haciendo muy bien pero tienen que jugar", subrayó.

Sobre el Levante, su próximo rival, el entrenador germano lo definió como un equipo con "una buena defensa" y "un buen juego de transición". "Deberemos ir con mucho cuidado, es lo que les he mostrado a los jugadores", zanjó.

