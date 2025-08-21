Barcelona renovó a Koundé y el defensor señala quién debería ganar el Balón de Oro: "Me metes en un lío..."

El galo, que fichó por el Barça para ocupar el eje de la defensa, se ha definido como "un central reconvertido en lateral", una posición en la que se siente "muy a gusto".Dicho cambio de posición le ha permitido compartir banda con <b>Lamine Yamal</b>, al que ha definido como un "jugador de equipo extraordinario y brillante que siempre suma. Tengo muy buena relación con él. Vemos los regates porque es donde se pone el foco, pero es un tío que tiene sentido de equipo"."¿Se merece el Balón de Oro?", le preguntaron <b>Koundé </b>y respondió: "Me metes en un lío, pero sí se lo merece. Otros jugadores han hecho una buena temporada, pero sí se lo merece. Es cierto que no va a defender como un defensa más porque necesita la energía para hacer daño en ataque. Lo entiendo muy bien, al final yo soy defensa aunque el lateral te exige también atacar y es algo donde disfruto más cada vez. Mi trabajo es defender bien y no me molesta defender un poco más si luego el tío te hace asistencia, marca y juega un partidazo".