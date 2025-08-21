Barcelona renovó a Koundé y el defensor señala quién debería ganar el Balón de Oro: "Me metes en un lío..."

El francés Jules Koundé ha firmado su renovación con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030 y aseguró que ganar esta temporada la Champions League "no es una obsesión, pero sí un objetivo". La firma del nuevo contrato del defensor ha sido rubricada este jueves en un acto en las oficinas del club que contó con la participación del presidente Joan Laporta, del director deportivo Anderson Luis de Souza 'Deco', y el vicepresidente deportivo Rafa Yuste.

Tras el acto protocolario junto a los responsables de la entidad, Koundé atendió a los medios de comunicación para valorar la decisión de ampliar su contrato y ahondar en los objetivos de una temporada en la que la Champions se presenta como uno de los títulos que más ilusiona al equipo que entrena Hansi Flik. Asimismo, el lateral francés ha precisado que la máxima competición europea "no es una obsesión" y que no ganarla "no será un fracaso". "No veo peligroso que la gente quiera que ganemos la Champions. La gente es exigente porque ve que tenemos calidad para ganarla", explica. Según Koundé, para conquistar el máximo título continental su equipo, que el pasado curso levantó los tres títulos estatales (Liga, Supercopa de España y Copa del Rey), puede "mejorar" sobre todo en defensa.

"Si me tengo que quedar con algo a mejorar es en encajar menos goles. Hay momentos en los que no podemos arriesgar tanto. Hay veces que hay que ser más pragmático", comentó. Con todo, el futbolista confía en que este curso el Barça, después de dos temporadas jugando en el Olímpico de Montjuic, ya pueda disputar partidos en el Spotify Camp Nou, un estadio "muy especial" para los futbolistas y la afición que, en su opinión, también "influye" a los rivales. Koundé, de 26 años, cuya vinculación expiraba en 2027, llegó al Barcelona en 2022 procedente del Sevilla y, con 142 partidos oficiales disputados, va camino de superar a Eric Abidal (con 193) como el jugador francés que más veces ha vestido la zamarra azulgrana. "Sería un orgullo muy grande porque han jugado bastantes jugadores franceses en el Barça, entre ellas leyendas como Eric Abidal. Es un objetivo superarlo, no voy a mentir", admite.