Flick quiere ficharlo y Barça lo tiene como prioridad: la figura que puede llegar gratis al club

Sin embargo, Flick entiende que con la plantilla que tiene no es suficiente, principalmente pensando en las rotaciones y la posibilidad de que lleguen futbolistas que compartan su visión de juego y método de entrenamiento.

Uno de los deseos del entrenador parece que ha abierto las puertas para llegar al Barcelona la próxima campaña. El defensor Jonathan Tah anunció que no seguirá en el Bayer Leverkusen y buscará nuevos horizantes.

"Decidí hace algún tiempo no quedarme aquí y el club ya lo sabe. Como siempre lo he comunicado de forma abierta y todo está ya claro", comentó el zaguero en diálogo con Kicker, que termina su contrato el 30 de junio y tiene decidido no renovarlo.