Hansi Flick no pierde tiempo: el DT alemán ha encontrado al reemplazo de Iñigo Martínez en la defensa del Barcelona

Martínez, que formó con Pau Cubarsí la pareja de centrales titular en el pasado curso, renovó su contrato la pasada temporada con el Barcelona con la condición de que podía marcharse libre en el caso de que recibiera, nuevamente, una gran oferta procedente del fútbol saudí.Y la oferta ha llegado este verano. En la despedida de Íñigo Martínez, que recogió sus últimas pertenencias de la ciudad deportiva Joan Gamper, ha estado presente el presidente de la entidad Joan Laporta, quien quiso saludar en persona y junto al resto de la plantilla al central.