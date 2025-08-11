Hansi Flick no pierde tiempo: el DT alemán ha encontrado al reemplazo de Iñigo Martínez en la defensa del Barcelona

El Barcelona ha anunciado el pasado sábado de manera oficial la marcha del club azulgrana del central Íñigo Martínez, cuyo futuro será el Al-Nassr saudí. "Queremos agradecerle muy sinceramente su profesionalidad, esfuerzo, dedicación y compromiso durante todo este tiempo compartido en las dos temporadas que ha defendido la camiseta azulgrana. Le deseamos mucha suerte y éxitos en el futuro. Muchas gracias por todo, Iñigo", señala el club en una nota de prensa. Íñigo Martínez se despidió EL viernes de sus compañeros en el Barcelona, donde ha jugado las dos últimas temporadas, antes de poner rumbo hacia Arabia Saudí para firmar por el Al-Nassr.

Martínez, que formó con Pau Cubarsí la pareja de centrales titular en el pasado curso, renovó su contrato la pasada temporada con el Barcelona con la condición de que podía marcharse libre en el caso de que recibiera, nuevamente, una gran oferta procedente del fútbol saudí. Y la oferta ha llegado este verano. En la despedida de Íñigo Martínez, que recogió sus últimas pertenencias de la ciudad deportiva Joan Gamper, ha estado presente el presidente de la entidad Joan Laporta, quien quiso saludar en persona y junto al resto de la plantilla al central.

FLICK YA TIENE REEMPLAZO

Tras lo visto frente al Como de Cesc en la disputa del Trofeu Joan Gamper, Flick parece que lo tiene claro, descarta experimentos y se decanta por asentar a Ronald Araujo en el perfil derecho y dar continuidad a Pau Cubarsí en el eje central izquierdo. Durante la pretemporada, el centro de la defensa ha sido objeto de numerosas probaturas. Christensen ha disfrutado de minutos y lo cierto es que el futbolista ha rayado a buen nivel cuando ha tenido oportunidad de exhibirse.