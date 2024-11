Hansi Flick y su reacción sobre el polémico gol anulado por el VAR a Lewandowski; revela lo que le dijo al árbitro

Hubo un futbolista clave que no pudo disputar el encuentro por lesión, Lamine Yamal, de quien se acordó el míster alemán en rueda de prensa, ya que sin futbolistas así “es más difícil”, y aunque creyó que el equipo afrontó bien el partido, “hoy no ha sido nuestro día”.

Ahora que llega un parón de selecciones, y sobre si Yamal debería o no ir con España, Flick valoró esperar que “la Federación haga lo debido”.

Lamine Yamal

“Creo que es un jugador de calidad y se le echa de menos. Pero creo que el gol anulado ha sido una decisión incorrecta. Hoy no ha sido nuestro día. En ataque, hemos tomado malas decisiones. Lo hemos de aceptar. Sobre Lamine, los doctores se pondrán en contacto con los de la Federación, pero hoy no ha podido jugar. La Federación tomará la decisión correcta. Yo he estado en esa situación, y creo que como entrenador ellos pueden decidir y debemos aceptar lo que decidan”.