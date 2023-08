Entrenador del Tottenham da por hecho el fichaje de Kane por el Bayern Múnich: “El acuerdo es inminente”

“Ustedes lo saben probablemente mejor que yo. Dónde está él y qué está haciendo. Trabajamos obstinadamente en el asunto, no es un secreto para nadie”, explicó Tuchel en conferencia de prensa la víspera de enfrentarse al Leipzig en la Supercopa de Alemania.

“Con la situación actual no hay acuerdo, y mientras no haya decisión y acuerdo el entrenador no puede decir nada, porque no es un jugador suyo”, añadió el técnico alemán.

Según los medios ingleses y alemanes, Kane debía acudir a Múnich y pasar el reconocimiento médico, pero la salida de su avión, inicialmente previsto a primera hora de la mañana, sufrió un retraso debido a las negociaciones de último minuto.