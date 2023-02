Histórico rival del Barcelona en Champions explota por el ‘Caso Negreira’: “Me reí de la noticia, sentía una sensación extraña”

La fiscalía investiga a DASNIL 95 SL, una empresa propiedad de José María Enríquez Negreira, que recibió abonos monetarios del Barcelona entre 2016 y 2018, según desveló el programa ‘Qué t’hi jugues’ de SER Catalunya. Esa información apunta al pago de 1,4 millones de euros al ex árbitro.

Lo hizo en una entrevista con ‘Corriere dello Sport’. “Me creerían si les dijera que me reí cuando leí esta noticia. Pero no me sorprende: cada vez que jugábamos en España sentía una sensación extraña”, asegura.

Alarmados por el ‘caso Negreira’: los dos clubes de la liga española que se han pronunciado por el escándalo

“Son cosas inaceptables que no sólo afectan al torneo nacional. También hay que abordar muy seriamente la cuestión arbitral. Y el respeto”, cerró sobre el tema.