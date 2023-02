¡Con todo! Laporta ataca al presidente de LaLiga: “Tebas se ha vuelto a quitar la careta, tiene una fobia con el Barcelona”

“Si no explica bien por qué se pagaba, yo creo que sí (debe dimitir). No ha dado una explicación razonable de estos pagos. En la nota que sacó el Barcelona parecía que esto lo hacían todos los clubes. Cuando es evidente que no lo hacían. Una cosa es que tengas exárbitros y otra que tengas exárbitros que estén en el Comité Técnico de Árbitros. Tendrá que dar una explicación por qué en su época hizo eso. Es un tema que me gustaría que se aclarase, aunque sea tan antiguo. El tiempo que ha ocurrido esto, no son tres temporadas, son muchas temporadas. Además con muchas directivas, que no se hablaban unos con otros, no me gusta nada”, dijo.

Luego de esas palabras, Laporta sostuvo que durante su primera etapa en el Barcelona esos pagos al exárbitro tenían apoyo documental y pronto ofrecerán una conferencia para esclarecer el caso. Y luego atacó a Tebas.