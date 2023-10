La Messi de Argentina vuelve y el partidazo de la fecha 3: Hora y dónde ver todos los duelos de las Eliminatorias Conmebol

En las dos primeras jornadas, disputadas en la primera mitad del mes de septiembre, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela sumaron de a tres en al menos un partido, por lo que buscarán seguir por esa racha. Por el otro lado, Paraguay, Perú, Chile y Bolivia, intentarán ganar su primer juego en este combo.

La Fecha 3 enfrentará a Colombia vs. Uruguay, Bolivia vs. Ecuador, Argentina vs. Paraguay, Brasil vs. Venezuela y Chile vs. Perú.

TABLA DE POSICIONES CONMEBOL