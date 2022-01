Leyenda del Barcelona destruye Dembélé: “¡Vete y deja de manchar el escudo, en mi época no hubiese ni limpiado las botas!”

“En mi época no hubiese ni limpiado las botas”, fue una de las frases más duras que utilizó y no solo eso, también recordó su etapa en la escuadra culé.

La cosa no acaba aquí, Hristo Stoichkov , leyenda del Barcelona, destruyó a Dembélé en un programa de TUDN. El analista y ex futbolista destacó que en cuatro años el galo solo ha jugado 20 partidos.

La relación Ousmane Dembélé - Barcelona está pasando su peor momento. El francés no fue convocado para el último partido en la Copa del Rey y Xavi dejó claro todo, o renueva o se va del club.

“Yo me impliqué como extranjero para saber lo que era el Barça. Sabía sobre Kubala, Carrasco, Krankl, Lineker, Bakero, Salinas, sabía la historia del Barcelona y tú jamás entendiste lo que es el Barça. Te lo dice alguien que jugó en la misma posición. Nunca te implicaste en saber quien había jugado en la historia del club en esa posición”, afirmó.

Otro fracaso de Xavi: El Athletic Bilbao elimina al Barcelona de la Copa del Rey

Hristo Stoichkov fue más allá y le pidió a Dembélé que dejara al FC Barcelona: “Si no quieres estar en Barcelona por lo menos no manches el escudo. Vete y da las gracias por haber estado cuatro años y medio engañando a la gente haciendo ver que sabes jugar a fútbol. Si no te gusta Barcelona, muchas gracias y adiós”.