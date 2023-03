Hugo Sánchez explota contra el Tri y pide ser DT de México: “Si me dejan tres procesos, podemos ser campeones del Mundo”

“Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas, yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del futbol mexicano no lo ven así”, aseveró en una entrevista con el diario digital “La Opinión”.

“¿Saben porque no vamos a poder ser campeones del mundo? Porque ustedes (directivos) no se lo creen, yo sí me lo creo, pero estoy diciendo que se necesitan tres periodos mundialistas”, añadió el ex entrenador de Pumas.