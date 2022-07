¡Dos bestias cara a cara! Daronco se le planta a Hulk y el delantero revela qué le dijo el árbitro: ‘‘¿Es una amenaza?’’

“Cuando terminó el partido, Daronco me gritó: ‘cuidado con lo que dices afuera’. Le pregunté por qué decía eso y me respondió: ‘Porque no es el último partido que arbitraré contigo’. ¿Es esto una amenaza o no? Yo no sé. Mi conciencia está tranquila”, declaró Hulk.

“No vi las fotos. Pero la falta Miranda fue 100% penal. Viene hacia mí y tiro la pelota. Si es fuera del área, da el tiro libre. Tengo respeto por Daronco, pero tenía que ver el VAR. Tiene que asumir la responsabilidad”, añadió el futbolista.

En redes sociales, muchos seguidores del Mineiro consideran que Daronco tiene una ‘‘persecución’’ desde el año pasado sobre el club y Hulk. En unas imágenes compartidas en Twttier, se puede apreciar al delantero diciendo: ‘‘Siempre me hace lo mismo en cada partido’’.