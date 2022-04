$!Explotan tras polémica del Real Madrid: “Al árbitro sólo le faltó pitar otro penalti y patearlo; quería el hat-trick de Benzema”

El enfado de Aspas procede a que el central González Fuertes señaló hasta tres penales en contra del Celta , cuyo portero atajó el segundo a Benzema , que ya había convertido el primero (19’), más no el tercero, que es el que enfadó al delantero español y que terminó definiendo el partido (69’).

El partido por la fecha 30 de la liga española ha generado estruendo tras un polémico triunfo merengue, que contó con la fortuna de que el VAR ayúdase a que le anularan un gol al rival al cierre del primer tiempo, y que este no interviniera en su contra en el desarrollo del juego.

El capitán del Celta de Vigo , Iago Aspas , no se mordió la lengua para atacar al arbitraje que concedió tres penaltis a favor al Real Madrid , que ganó 1-2 en Balaídos .

“Creo que los dos primeros han sido penaltitos pero han sido, el último para mí no ha sido, Mendy arrolla a nuestro defensa y es falta nuestra. Sólo ha faltado pitar el último y que lo pateara Pablo (árbitro), si no hubiera sido hat-trick de Benzema que parecía que lo que quería”, fueron las palabras de Iago tras el encuentro.

Y agregó: “A mí lo que me vale es ganar. Yo soy un ganador me gusta ganar y me voy jodido, hemos jugado bien pero nos llevamos cero puntos”.