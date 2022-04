Xavi Hernández: La baja ante Sevilla por covid-19, renovación de Dembélé y el regreso de Ansu Fati

El Barça femenino juega mejor ”Yo creo que son cosas diferentes, pero yo disfruté el otro día. Me gusta la propuesta que hacen. Creo que es el modelo al que debe jugar el Barça. Han sostenido el model en los últimos años. Me emocionó lo del Camp Nou el otro día. Me puso la piel de gallina”.

Algún día perderán... ”El crédito periodístico no sé, pero el del club, sí lo siento. Me siento muy respaldado. Algún día nos tocará pinchar”.

El heredero de Busquets ”Lo primero, es que a Busquets lo veo con mucha cuerda. No se tiene que ir ya. Yo creo que con este modelo de juego, le sacamos mucho más rendimiento. Le queda tiempo. Veo a Nico más como interior. El día que no esté, habrá que planteárselo, pero no es el caso”.

Vuelta de Piqué a La Roja

”Que a mí me guste o no me guste, no cambia nada. Es una pregunta para Luis. Tiene las ideas muy claras y es un grandísimo entrenador. Lo bueno es que tiene donde elegir. Yo estoy encantado con el rendimiento de Piqué”.

Aguas calmadas

”Aquí no hay días tranquilos. Aquí lo que hay es una calma tensa. Mañana es otra final y ya no hay tranquilidad. A mí me gusta. Tenía ganas de que volviera LaLiga y la Europa League”

Vuelta de Ansu Fati

”Creo que va a depender de él. De las sensaciones. Lleva tres o cuatro entrenos con el grupo. Lo he visto contento y en dinámica de grupo. Eso genera felicidad al futbolista. Le va a ayudar”.

Rüdiger

”No voy a hablar de nombres. Entiendo el interés, pero nos estamos jugando la temporada. Sólo puedo decir que el club está trabajando”.

Consecuencias del parón

”De nuestra plantilla, el 75 por ciento no ha tenido parón. Creo que nos ha podido venir bien mentalmente. Llevábamos mucha tralla. Esto es un esprint final y hay que apretar los dientes”.

Mensaje al grupo para el tramo final

”El mensaje es continuar. El objetivo es entrar en la Champions. No bajar la guardia. Que lo del Bernabéu simplemente eran tres puntos. Mañana son tres más. El jueves la Europa League. A intentar quedar lo más alto en Liga y ganar en Europa”.

Eleva la exigencia

”Tenemos que tener esa intensidad que tuvimos en el Bernabéu durante 70 minutos. No podemos aflojar. Si no solidificamos todo lo que hemos hecho, no vale”