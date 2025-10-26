Ibai Llanos señala al verdadero culpable del lío de Lamine Yamal con los jugadores del Real Madrid: "Parecía una tontería"

El joven futbolista azulgrana, entre risas, comparó al equipo Porcinos FC , presidido por Ibai Llanos , con el Real Madrid : “Porcinos roba igual que el Madrid”, dijo Yamal en tono de broma durante un programa en la previa del Clásico español.

A pocas horas del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, una inesperada polémica se desató en redes sociales tras un comentario de Lamine Yamal durante una retransmisión de la Kings League.

La frase, que rápidamente se viralizó, subió el ambiente previo al gran duelo entre madridistas y culés. Las palabras del delantero español llegaron al vestuario del Real Madrid y no agradaron para nada, quedando en evidencia con lo que sucedió tras el pitazo final en el Bernabéu.

Ante la magnitud del revuelo, Ibai Llanos decidió pronunciarse públicamente para aclarar la situación y asumir parte de la responsabilidad de la tangana que se formó en el Clásico español. En un vídeo compartido en sus redes, el creador de contenido explicó cómo surgió el contexto en el que Yamal hizo la comparación.

"La que se ha liado hoy con el Clásico y lo que dijo Lamine Yamal creo que, en parte, es culpa mía. Os lo voy a explicar rápido: Lamine tiene un equipo en la Kings League y yo tengo otro. Jugábamos este domingo, pero coincidía con el Clásico, así que pedí a la liga mover el partido al viernes para que Lamine pudiera venir. La idea era hacer un programa divertido, picarnos un poco, decir 'mi equipo es mejor que el tuyo', lo típico. Evidentemente no queríamos hablar ni del Madrid ni del Barça, pero de repente, en una comparación con Porcinos, Lamine dice que Porcinos roba igual que el Madrid”, comenzó explicando el streamer Ibai Llanos.

"El programa termina y parece que no se ha liado tanto. El problema es que empiezan a haber rumores de que estas declaraciones de Lamine Yamal llegan al vestuario del Real Madrid, pero esto es lo típico que tu piensas que esto puede ser verdad o mentira. Pero claro, hoy queda claro que al vestuario del Real Madrid le habría llegado esto porque ha salido Carvajal diciendo 'hablas mucho', Vinicius creo que también y Courtois también", continuó diciendo.