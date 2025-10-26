Internacionales

Ibai Llanos señala al verdadero culpable del lío de Lamine Yamal con los jugadores del Real Madrid: "Parecía una tontería"

El streamer español salió al paso tras la tangana que se formó entre los jugadores del Real Madrid y Lamine Yamal al terminar el Clásico.

A pocas horas del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, una inesperada polémica se desató en redes sociales tras un comentario de Lamine Yamal durante una retransmisión de la Kings League.

El joven futbolista azulgrana, entre risas, comparó al equipo Porcinos FC , presidido por Ibai Llanos , con el Real Madrid: “Porcinos roba igual que el Madrid”, dijo Yamal en tono de broma durante un programa en la previa del Clásico español.

Bellingham tira dardo a Lamine Yamal y la reacción de Endrick: el festejo del Real Madrid tras imponerse al Barcelona

La frase, que rápidamente se viralizó, subió el ambiente previo al gran duelo entre madridistas y culés. Las palabras del delantero español llegaron al vestuario del Real Madrid y no agradaron para nada, quedando en evidencia con lo que sucedió tras el pitazo final en el Bernabéu.

Ante la magnitud del revuelo, Ibai Llanos decidió pronunciarse públicamente para aclarar la situación y asumir parte de la responsabilidad de la tangana que se formó en el Clásico español. En un vídeo compartido en sus redes, el creador de contenido explicó cómo surgió el contexto en el que Yamal hizo la comparación.

"La que se ha liado hoy con el Clásico y lo que dijo Lamine Yamal creo que, en parte, es culpa mía. Os lo voy a explicar rápido: Lamine tiene un equipo en la Kings League y yo tengo otro. Jugábamos este domingo, pero coincidía con el Clásico, así que pedí a la liga mover el partido al viernes para que Lamine pudiera venir. La idea era hacer un programa divertido, picarnos un poco, decir 'mi equipo es mejor que el tuyo', lo típico. Evidentemente no queríamos hablar ni del Madrid ni del Barça, pero de repente, en una comparación con Porcinos, Lamine dice que Porcinos roba igual que el Madrid”, comenzó explicando el streamer Ibai Llanos.

"El programa termina y parece que no se ha liado tanto. El problema es que empiezan a haber rumores de que estas declaraciones de Lamine Yamal llegan al vestuario del Real Madrid, pero esto es lo típico que tu piensas que esto puede ser verdad o mentira. Pero claro, hoy queda claro que al vestuario del Real Madrid le habría llegado esto porque ha salido Carvajal diciendo 'hablas mucho', Vinicius creo que también y Courtois también", continuó diciendo.

Lamine Yamal invitó a este crack del Real Madrid a pelear, la bronca de Vinicius y la imagen que hace arder a Barcelona

"No hay que ser muy listo que esto de 'hablas mucho' es probablemente por lo que pasó en el programa de la Kings League y lo del programa pasó porque yo tuve la brillante idea de 'oye, en vez de jugar el domingo, juguémoslo otro día y así será más divertido'. Yo os lo digo de verdad que mi única intención era pasarlo bien, un rato divertido y picarnos en la Kings League".

Para finalizar, Ibai Llanos se sorprendió por la dimensión que tuvieron las palabras de Lamine Yamal: "Es que soltó la frase de que Real Madrid roba y lo que parecía una tontería se ha convertido en que en el Clásico ha intervenido la policía. Yo me voy a dormir, última vez que tengo una idea", cerró con humor el streamer español.

