¡A su fiel estilo! La cruda crítica de Ibrahimovic para Argentina: “No volverán a ganar nada, se portaron mal, no podemos respetarlos’’

Zlatan Ibrahimovic se ha caracterizado por ir de frente y decir lo que piensa sin importar las consecuencias. Esta vez, en diálogo con el matinal France Inter, donde promocionaba la película ‘Astérix y Obélix: el Imperio del Medio’, el sueco destrozó a la selección de Argentina por el comportamiento que tuvo después de la final del Mundial de Qatar, exceptuando solo a Leo Messi, para elogiarlo.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la selección argentina, porque no van a ganar nada más”, disparó el veterano delantero del Milan.

Pero eso no fue todo. Ibra explicó por qué considera que los jugadores de la Albiceleste no volverán a ganar un título. “Me preocupan los demás en Argentina, porque Messi será recordado, pero a los demás que se comportaron mal no podemos respetarlos. Como jugador profesional de alto nivel, lo que hicieron es una señal de que ganarás una vez, pero no volverás a ganar. Así no se gana”.

Las declaraciones del atacante surgen porque algunos dirigidos por Lionel Scaloni protagonizaron lamentables episodios, como el Dibu Martínez que tras ganar el Guante de Oro, hizo una polémica celebración y luego en Bueno Aires se burló de Kylian Mbappé al sostener un muñeco con la cara triste del francés.