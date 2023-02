Ibrahimovic volvió a jugar con el Milan y carga contra un compañero: “Me bajé el sueldo por él, juego gratis... ¿también quiere la casa?”

Leao, por su parte, se mostró más reservado aunque resulta evidente que no tiene clara la renovación. “Estoy bien en el Milan, pero no puedo hablar ahora. Veremos al final de la temporada. Lo más importante es este partido y terminar bien el año”, comentó.

Ibrahimovic también habló sobre sus primeros minutos tras la lesión. A pesar de sus 41 años, se sigue viendo fuerte y cree que aún es capaz de tener un rol importante en el grupo. “Quiero competir con mis compañeros y jugar... si no, no me quedaría. No estoy aquí para jugar solo los últimos diez minutos, eso significaría que estás acabado. Si es así, prefiero quedarme en casa”, sentenció.