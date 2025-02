En la previa del partido de Europa League que el Fenerbahçe de Mou disputa este jueves ante el Anderlecht, el técnico ha vuelto a ser preguntado por el delantero argentino y su respuesta ha sido tan tajante como irónica: “Estoy seguro de que soy un ’Special One’, no el ‘Special One’. Con 25 años de carrera, con 26 títulos y no con un solo partido. Mi carrera no se define con un solo partido. Mi carrera es una carrera de 25 años. En relación a los comentarios y las publicaciones de (Mauro) Icardi... Icardi es un GOAT (cabra) y me niego a comentar las palabras de una cabra. Es demasiado grande, no comento”, declaró el técnico.

Una respuesta que da lugar a lo que pasó Mauro Icardi con su expareja, Wanda Nara, quien le fue infiel en varias ocasiones.