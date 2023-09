La culpa la tuvo Guardiola y el Manchester City: Gündogan revela su última charla con Pep previo a fichar con el Barcelona

.PALABRAS DE GÜNDOGAN-

Su relación con Pep Guardiola y la última conversación que tuvo con él.

“Lamentablemente no me despedí en persona porque tomé la decisión después de la final de la Liga de Campeones, dos días antes del partido de la DFB contra Colombia. Esa fue probablemente la llamada telefónica más difícil que he tenido en mi vida. La conversación fue emotiva, pero Pep también se alegró por mí. Me cambié al club que estaba cerca de su corazón y de su infancia, por así decirlo, y como aficionado estaba muy feliz por eso”, explicó el jugador alemán.

Su salida del Manchester City no estaba preparada según explica él, pero la oferta del conjunto ‘citizen’ llegó demasiado tarde y esto junto a la oferta del Barcelona, le hicieron decidir cambiar de aires y cumplir un sueño.

“La ciudad esperó un tiempo relativamente largo hasta que las conversaciones realmente se intensificaron. Si esto hubiera sucedido un poco antes, la situación habría sido diferente. Así que al final fue el final perfecto, no podría haber llegado en mejor momento. También era mi sueño de infancia jugar en el FC Barcelona”.