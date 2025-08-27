Inter Miami se juega el pase a la final: hora y por dónde ver hoy el duelo ante Orlando City por la Leagues Cup

Para este importante duelo, el técnico <b>Javier Mascherano</b> no podrá dirigir desde el terreno, luego de recibir una tarjeta roja y posterior suspensión por un incidente durante el medio tiempo en el juego contra <b>Tigres</b>.<b>Inter Miami</b> se ha enfrentado a Orlando dos veces en el llamado clásico de Florida esta temporada de la MLS y en ambos partidos ha sido dominado. En mayo, el equipo de <b>Messi </b>cayó 3-0 en su casa, mientras el pasado 10 de agosto la derrota fue 4-1, en carácter de visitante.Si el equipo del sur de Florida alcanza el triunfo estará en una nueva final de la Leagues Cup, luego de llevarse la copa en 2023.