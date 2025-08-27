Inter Miami se juega el pase a la final: hora y por dónde ver hoy el duelo ante Orlando City por la Leagues Cup

El Inter Miami recibe esta noche al Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup con la incertidumbre sobre la presencia de Leo Messi en el terreno de juego, luego de su ausencia en el último compromiso y los pocos minutos jugados en la anterior jornada. Los dirigidos por Javier Mascherano llegan al encuentro tras empatar 1-1 como visitante contra el DC United por la MLS. El mediocampista Baltasar Rodríguez, con un golazo desde fuera del área, aseguró el punto para el conjuntorosa en el Audi Field de Washington.

Además de Messi, la presencia del lateral Jordi Alba también es duda y puede quedarse afuera del partido. Sin embargo, el martes se le vio a ambos entrenando con el resto del equipo y apuntan para estar en la convocatoria. Messi no jugó los cuartos de final contra Tigres debido a una lesión muscular en la pierna derecha, mientras que Alba salió del campo tras sufrir un golpe en la zona de la rodilla durante el segundo tiempo.

Para este importante duelo, el técnico Javier Mascherano no podrá dirigir desde el terreno, luego de recibir una tarjeta roja y posterior suspensión por un incidente durante el medio tiempo en el juego contra Tigres. Inter Miami se ha enfrentado a Orlando dos veces en el llamado clásico de Florida esta temporada de la MLS y en ambos partidos ha sido dominado. En mayo, el equipo de Messi cayó 3-0 en su casa, mientras el pasado 10 de agosto la derrota fue 4-1, en carácter de visitante. Si el equipo del sur de Florida alcanza el triunfo estará en una nueva final de la Leagues Cup, luego de llevarse la copa en 2023.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO