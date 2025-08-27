Internacionales

Inter Miami se juega el pase a la final: hora y por dónde ver hoy el duelo ante Orlando City por la Leagues Cup

Las 'Garzas' se miden ante un rival que los ha superado en dos ocasiones durante este año. Messi y Albo son dudas para el duelo.

2025-08-27

El Inter Miami recibe esta noche al Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup con la incertidumbre sobre la presencia de Leo Messi en el terreno de juego, luego de su ausencia en el último compromiso y los pocos minutos jugados en la anterior jornada.

Los dirigidos por Javier Mascherano llegan al encuentro tras empatar 1-1 como visitante contra el DC United por la MLS. El mediocampista Baltasar Rodríguez, con un golazo desde fuera del área, aseguró el punto para el conjuntorosa en el Audi Field de Washington.

Leagues Cup 2025: la noticia que Inter Miami esperaba de Lionel Messi para el Clásico ante Orlando City

Además de Messi, la presencia del lateral Jordi Alba también es duda y puede quedarse afuera del partido. Sin embargo, el martes se le vio a ambos entrenando con el resto del equipo y apuntan para estar en la convocatoria.

Messi no jugó los cuartos de final contra Tigres debido a una lesión muscular en la pierna derecha, mientras que Alba salió del campo tras sufrir un golpe en la zona de la rodilla durante el segundo tiempo.

Para este importante duelo, el técnico Javier Mascherano no podrá dirigir desde el terreno, luego de recibir una tarjeta roja y posterior suspensión por un incidente durante el medio tiempo en el juego contra Tigres.

Inter Miami se ha enfrentado a Orlando dos veces en el llamado clásico de Florida esta temporada de la MLS y en ambos partidos ha sido dominado. En mayo, el equipo de Messi cayó 3-0 en su casa, mientras el pasado 10 de agosto la derrota fue 4-1, en carácter de visitante.

Si el equipo del sur de Florida alcanza el triunfo estará en una nueva final de la Leagues Cup, luego de llevarse la copa en 2023.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO

El pitazo inicial en el Chase Stadium de Fort Lauderdale está fijado para las 6:30 PM (hora de Honduras) y será transmitido por Apple TV y MLS Season Pass.

