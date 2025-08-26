Leagues Cup 2025: la noticia que Inter Miami esperaba de Lionel Messi para el Clásico ante Orlando City

El entrenador asistente del <b>Inter Miami, Javier Morales,</b> dijo este martes que confía en que <b>Lionel Messi </b>pueda entrar1 mañana en la convocatoria para el partido de semifinales de la Leagues Cup contra <b>Orlando City,</b> tras las molestias físicas que hicieron que se perdiera los dos últimos encuentros.<i>"Deseamos que esté en la convocatoria y mañana tomaremos una decisión", </i>afirmó <b>Morales </b>en la rueda de prensa previa al partido, durante la que sustituirá a<b> Javier Mascherano,</b> que fue expulsado en el partido de cuartos de final del torneo ante <b>Tigres.</b>