Inter Miami anunció la venta de una de sus máximas figuras antes de enfrentar a Tigres: "Un ícono; gracias por todo"

El Inter Miami confirmó este martes el adiós de una de sus máximas figuras antes de enfrentar a los Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup. Drake Callender, arquero que fue ganó el Supporters’ Shield y Leagues Cup junto con Leo Messi, marca un nuevo capítulo en una de las franquicias más relevantes de la MLS. Luego de perder protagonismo con la llegada de Javier Mascherano al banquillo, el portero de 27 años se despidió de la entidad rosa para incorporarse al Charlotte FC, en una operación que refleja la dinámica económica de la liga estadounidense.

A través de sus redes sociales, el Inter Miami anunció el traspaso de Callender al Charlotte FC, su rival de la Conferencia Este, por 400.000 mil dólares en Fondos de Adjudicación General (GAG) para 2025 y otros 350.000 para 2026. Además, el acuerdo contempla la posibilidad de que el club reciba más dinero (75.000 dóalres) adicionales en dicho fondo, sujetos a condiciones, y retenga un porcentaje en caso de una futura reventa o transferencia permanente del guardameta. “Un ícono que hizo que cada momento contara desde el principio. Gracias por todo, Drake. Te deseamos lo mejor en este nuevo capítulo”, expresó el Inter Miami para despedirse del portero norteamericano.

Este movimiento representa para Callender su segundo equipo en su carrera, quien llegó al Inter Miami a finales de 2019 y se consolidó como una de las figuras del plantel durante la conquista de la Leagues Cup 2023, el primer título en la historia de la franquicia. Según el sitio Give Me Sport, Callender no fue consultado sobre su salida y se enteró de su nuevo destino con las negociaciones ya avanzadas. Sin embargo, la decisión de transferirlo se venía gestando desde hace tiempo, aunque se demoró debido a una serie de lesiones que sufrió el arquero a principios de año, incluyendo una intervención quirúrgica por una hernia deportiva en mayo.

Su salida del Inter Miami también responde a una combinación de factores. Perdió la titularidad tras la llegada de Oscar Ustari y la contratación de William Yarbrough, de 36 años, mientras que el club también priorizó al joven argentino Rocco Ríos Novo en la competencia interna. Las lesiones limitaron la participación de Callender a solo tres partidos en la temporada 2025, uno de ellos como reemplazo de Ustari.

