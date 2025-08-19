Inter Miami anunció la venta de una de sus máximas figuras antes de enfrentar a Tigres: "Un ícono; gracias por todo"

A través de sus redes sociales, el Inter Miami anunció el traspaso de <b>Callender </b>al<b> Charlotte FC</b>, su rival de la Conferencia Este, por 400.000 mil dólares en Fondos de Adjudicación General (GAG) para 2025 y otros 350.000 para 2026.Además, el acuerdo contempla la posibilidad de que el club reciba más dinero (75.000 dóalres) adicionales en dicho fondo, sujetos a condiciones, y retenga un porcentaje en caso de una futura reventa o transferencia permanente del guardameta. “Un ícono que hizo que cada momento contara desde el principio. Gracias por todo, Drake. Te deseamos lo mejor en este nuevo capítulo”, expresó el <b>Inter Miami </b>para despedirse del portero norteamericano.