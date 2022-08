No lo pudo evitar: los ‘recaditos’ de Isco al Real Madrid luego de ser presentado como nuevo jugador del Sevilla

‘‘Entiendo que haya dudas por mis últimos años porque no he podido o no me han dejado jugar. Mandar un mensaje de tranquilidad porque voy a darlo todo, estoy focalizado al cien por cien para demostrar el nivel que nunca he perdido y es un buen sitio para hacerlo. Entiendo que el sevillista tenga dudas, pero me encargaré de disiparlas”, apuntó el malagueño.

“Le agradezco la confianza, eso para un futbolista es primordial. Cuando no jugaba mucho en mi club iba a la Selección y tenía las oportunidades que quizás no tenía en mi club y eso se lo tengo que agradecer porque la confianza que me ha dado él siempre ha sido máxima. Ahora me toca a mí devolver la confianza en el campo y demostrarle que no se equivoca”, añadió.

Isco apenas contó para Ancelotti y Zidane en las últimas temporadas. El futbolista admite que ha sido complicado cuando terminó su contrato con los blancos.

“Ha sido un verano difícil, diferente. He tenido demasiadas vacaciones, las he aprovechado para ponerme a tono y ahora no veo el momento de volver a jugar, que hace un tiempo que no lo hago”,, señaló.

Isco llega al Sevilla con 30 años. “No me quejo, he sido un afortunado porque he jugado en grandes clubes y lo he ganado casi todo, pero no me gusta pensar mucho en el pasado sino en lo que está por venir. Estoy en la flor de la vida. Me quedan muchas alegrías que dar. Me siento joven y bastante fuerte’’, cerró el español.