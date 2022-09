Las revelaciones de James Rodríguez: se ofrece a club de España bajándose el sueldo, su relación con Zidane y habla del Real Madrid

“Opciones hay, pero vamos mucho contra el tiempo. No sé lo que va a pasar. Si me tengo que quedar un año más, no lo sé”.

El volante cafetero mantuvo una charla con el periodista Edu Aguirre a través del Twitch de ‘El Chiringuito’ y reveló que la idea de jugar en el Valencia le atrae y estaría dispuesto a reducirse el salario. Eso sí, el equipo catarí no lo deja salir por menos de cuatro millones de euros y James quiere salir gratis.

Premier League o LaLiga

“LaLiga me gusta más. Cuando estuve en la Premier (Everton), a todos los jugadores técnicos se les hace más complicado. En LaLiga ya saben lo que pude hacer, que creo que fue bueno. A España le tengo un cariño super especial. Es una liga que me encanta mucho. Con la Premier son las dos mejores ligas en las que he estado, pero LaLiga tiene más calidad’’.

James Rodríguez salva la vida de jugador que se desvaneció en Qatar

Real Madrid

“El cuarto año no lo cuento, porque ya sabes lo que pasó. Pero esos tres años fueron espectaculares en cuanto a números, rendimiento y títulos”.

Zidane

“Con él jugué, solo que no estuve en las dos finales de Champions. Al final todo es gusto, el entrenador tiene gusto. Podía haber venido otro entrenador e igual no ser de su gusto. Lo que me deja tranquilo es que cuando pude jugar, siempre tuve buenos números”.

Pudo llegar al Atlético de Madrid

“Fue en el segundo año que estuve en el Bayern. En marzo hay un interés del club. El Bayern me quiere comprar en ese momento. Le toco la puerta al gerente del Bayern y le digo que no quiero que hagan uso de la opción de compra. Cuando les hablas claro a los alemanes, ellos lo entienden. Influyó mucho el 7-3 en un amistoso en Estados Unidos. Ya estaba casi todo hecho y el Real Madrid me dijo que no me iba. Ya sabía que no iba a jugar. No le echo la culpa a nadie, pero pienso que fue un año perdido para mí. Simeone me quería en ese tiempo”.