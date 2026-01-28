"Me dolió irme del Real Madrid, lo había ganado todo, pero llegó James Rodríguez y tuve que salir"

Han pasado seis años desde que James Rodríguez se desvinculó totalmente del Real Madrid. Actualmente, el volante colombiano se encuentra sin equipo desde que abandonó las filas del Club León en México y no ha podido conseguir un nuevo sitio en un año clave con el Mundial-2026. Por su parte, Ángel Di María, ya retirado de la selección argentina, firmó con Rosario Central para preparar su salida de las canchas. El 'Fideo' recordó su etapa en el Real Madrid que se dio cuando llegó en 2010 junto con José Mourinho.

El técnico portugués nunca dudó de la capacidad y talento de Di María, que se dedicó a ganarlo todo. El argentino levantó seis trofeos, incluida la Décima en Lisboa, pero en 2014 tuvo que marcharse del equipo blanco rumbo al Manchester United. Doce años después de su salida, Real Madrid sigue siendo todo para Di María. El futbolista, de 37 años, fue entrevistado por el Diario AS, y afirmó que nunca pensó en irse del conjunto merengue, pero una de las razones fue por la llegada de James Rodríguez. Cuando estaba por salir de la 'Casa Blanca', se rumoreó un montón de cosas, empezando por la supuesta exigencia de Di María de ganar el mismo salario que Cristiano Ronaldo, algo volvió a desmentir. "Sí me dolió porque no me quería ir. Se dijo que quería ganar lo mismo que Cristiano, pero eso era mentira. ¿Cómo voy a pretender cobrar lo mismo que alguien que ha ganado varios Balones de Oro?", recuerda el argentino.

Después de un gran Mundial-2014 para Argentina y Di María, se esperaba que el Real Madrid pudiera seguir contando con el 'Fideo', pues quedó subcampeón del torneo. Sin embargo, el club le envió una carta a Brasil pidiendo que no jugara la final ante Alemania porque no estaba en óptimas condiciones físicas, pero el jugador la rompió y luego coincidió con la llegada de James Rodríguez. El colombiano fue uno de los mejores jugadores de ese Mundial al ser el goleador del certamen. Ahí llegó la oferta del Real Madrid que condicionó a Di María. "Estaba muy feliz, había ganado la Champions y Ancelotti tampoco quería que me fuera, pero había llegado James y el que estaba en el mercado para poder salir era yo", reconoce Di María.