"Me dolió irme del Real Madrid, lo había ganado todo, pero llegó James Rodríguez y tuve que salir"

Después de un gran Mundial-2014 para <b>Argentina </b>y <b>Di María</b>, se esperaba que el <b>Real Madrid </b>pudiera seguir contando con el 'Fideo', pues quedó subcampeón del torneo. Sin embargo, el club le envió una carta a Brasil pidiendo que no jugara la final ante <b>Alemania </b>porque no estaba en óptimas condiciones físicas, pero el jugador la rompió y luego coincidió con la llegada de <b>James Rodríguez</b>.El colombiano fue uno de los mejores jugadores de ese Mundial al ser el goleador del certamen. Ahí llegó la oferta del <b>Real Madrid</b> que condicionó a <b>Di María</b>."Estaba muy feliz, había ganado la Champions y Ancelotti tampoco quería que me fuera, pero había llegado James y el que estaba en el mercado para poder salir era yo", reconoce <b>Di María</b>.