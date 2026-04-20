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Javier Tebas, presidente de la Liga Española, le respondió a Arbeloa luego de criticar a los árbitros

El máximo dirigente participó en una jornada sobre geopolítica y deporte, y aprovechó para responder a las declaraciones del DT.

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2026-04-20

Javier Tebas, como de costumbre, volvió a hacer alarde de su sinceridad sin importar el tema o los protagonistas. El presidente de LaLiga participó este lunes en la jornada organizada por la competición sobre geopolítica y deporte en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional en Madrid.

Al ser cuestionado por las declaraciones de Álvaro Arbeloa hablando de los arbitrajes, poniendo el ejemplo del partido ante el Girona, Tebas respondió con contundencia.

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"Arbeloa un día dice una cosa, luego dice otra, luego tal... El Real Madrid tiene que intentar seguir compitiendo. Quedan partidos de Liga suficientes. El Barcelona no va a ganar todo, ni muchísimo menos. Estoy convencido. Quedan todavía puntos para poder disputar", explicó el máximo dirigente del fútbol español. "Habla del partido ante el Girona. El otro día decía lo mismo, creo que era el mismo discurso, pero con el (arbitraje) del Bayern Múnich no, porque era esloveno", añadió sobre las palabras del DT madridista.

Arbeloa hizo campaña contra los árbitros en la rueda de prensa previa al partido contra el Alavés. "El sentimiento en la calle es que nos privaron de estar en semifinales. Eso es lo que he podido sentir. Camavinga está dolido, como todos. Fue una acción, a todas luces, un error grave del árbitro. Está claro que no sabía que tenía una tarjeta; me parece un error muy grave. Y, aun no teniéndola, es condicionar mucho a un jugador en un partido así", explicó sobre la jugada de la expulsión ante el Bayern.

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"Hemos vivido circunstancias como ante el Girona que hacen que para el Madrid sea más fácil ganar una Champions que una Liga. Alguna razón encontraremos y es fácil de ver a vista de muchos", argumentó sobre los arbitrajes de LaLiga.

La respuesta de Tebas no tardó en llegar, con unas declaraciones en las que cuestiona la comunicación y los mensajes lanzados por un Arbeloa cuya continuidad en el Real Madrid todavía no está decidida.

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