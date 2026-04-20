Arbeloa responde a todo: los siete líderes del Real Madrid, la polémica expulsión de Camavinga y su dardo a LaLiga

Álvaro Arbeloa reconoció que el Real Madrid tiene margen de mejora, se mostró despreocupado por su futuro y aludió a "circunstancias como las del Girona" para justificar por qué en los últimos tiempos ganan menos ligas que títulos de Champions League. Tras la dolorosa eliminación ante el Bayern Múnich, los blancos vuelven este martes al Bernabéu para enfrentar al Alavés y el técnico español antendió la rueda de prensa para hablar sobre la actualidad del equipo.

"Alguna explicación encontraríamos. Es fácil de ver a vista de muchos. En relación a nuestro desempeño tenemos margen de mejora en liga en los últimos años. Hemos rendido mejor en los partidos de más dificultad que frente a rivales de menor entidad. Tenemos mucho margen de mejora, pero también ha habido otras circunstancias como pasó en el partido del Girona que expliquen por qué se ganan más Champions que ligas", explicó Arbeloa. El DT subrayó la exigencia del Real Madrid que no puede detenerse en el presente y que debe mirar siempre hacia adelante. Esta temporada será la segunda seguida sin ganar un título. "Hace dos temporadas sin ganar nada. La última vez hace 20 años. Es el club donde las cosas se hacen bien, pero la mentalidad es mirar al futuro. No vale perder, pero tampoco ganar porque no hay justificación que no te haga mirar al futuro. Sabemos la exigencia de este club. Quedan siete partidos y hay que ganar los siete y, cuando acabe, ver lo que hay que hacer, mirar para delante", indicó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

SU FUTURO EN MADRID

Por otro lado, no se muestra inquieto por su continuidad en el equipo: "Soy madridista, pero entrenador del Real Madrid y a mí no me compete esa decisión. La respuesta será la misma. Mi futuro no me importa, solo estos siete partidos que quedan y sobre todo el del martes". "Son decisiones que son más del club. Tengo comunicación directa todas las semanas con el club. Pero lo único que me importa son los siete partido que quedan, nos va la vida en ello y son más importantes de lo que puedan parecer", insistió. "He hecho en cada momento lo que creí que debía hacer y nunca he puesto mi figura por delante del club. Estoy muy orgulloso de los trabajadores, de cómo me han recibido. Hay cosas que mejorar, pero al club le agradezco su apoyo, su oportunidad que me han dado y poder estar cada día en esta silla sentado", apuntó Arbeloa antes de hablar de algunos jugadores en particular.

CAMAVINGA, DOLIDO

Sobre el francés Eduardo Camavinga, señalado por la expulsión ante el Bayern que acabó costando la eliminación, Arbeloa dijo que la acción fue un error grave del árbitro esloveno Slavko Vinčić. "Camavinga está dolido como estamos todos. Fue una acción con un error grave del árbitro que no sabía que tenía tarjeta y aún sin tarjeta condicionas a un jugador por una acción así. Son situaciones que no se deberían dar en un partido de Champions. Está dolido. Para mi es un jugador muy importante. Ha jugado mucho y muy bien. No solo cuenta con mi confianza sino del club, de la afición y ojalá esté aquí mucho tiempo más", asegura.

Sobre Arda Guler, uno de los destacados, comentó que a vivido "tres meses muy intensos. Hemos desarrollado una gran relación. Cuando llegué se decía que no era capaz de jugar partidos importantes de intensidad y fíjate la eliminatoria que hizo con el Bayern o el City. Siempre he visto el talento y las ganas que tenía. El sacrificio. Mérito suyo porque aprende de los errores y altibajos que hemos encontrado en el camino, y es un gran premio la temporada que está haciendo. No solo para el futuro, es importante para el presente".



MBAPPÉ Y LOS LÍDERES DEL VESTUARIO

Arbeloa no cuestiona el sacrificio de Kylian Mbappe, todo lo contrario. "Yo no puedo acabar molesto con ninguna acción de Mbappe. Ha hecho una gran eliminatoria, ha marcado en cada partido y se ha sacrificado en defensa. Vemos los partidos más de una vez y ha hecho una gran eliminatoria. Ha sido un peligro constante para el Bayern y ese es el Kilyan que queremos". El entrenador del Real Madrid rechazó que no existan líderes en la plantilla a pesar de la juventud. "Tenemos líderes. Es una plantilla muy joven si la comparas con otras. Hay muchos que les queremos exigir mucho demasiado pronto, pero hay grandes líderes. Carvajal, Alaba, Militao, Bellingham, Vinicius, Valverde, Mbappe... Hay muchos con una gran personalidad, pero otros jóvenes y no es un club de adaptación fácil. Trabajan bien y tengo mucha confianza en ellos".

RECIBIMIENTO DE LA AFICIÓN

El conjunto merengue vuelve al Bernabéu tras la caída en Champions. "No me preocupa que haya pitos. He sentido en la calle que la gente está con el equipo. Tenemos que hacer un buen partido y ganarnos los aplausos del Bernabeu. Hay que salir desde el principio a ganar con esa ambición. Es una asignatura que tenemos que seguir mejorando y es lo único que me preocupa", señaló Arbeloa. También asumió la dificultad de tomar las riendas de un equipo con la temporada empezada y tal y como se la encontró. Rechazó que necesite una revolución para volver a ganar títulos.