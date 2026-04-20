Arbeloa responde a todo: los siete líderes del Real Madrid, la polémica expulsión de Camavinga y su dardo a LaLiga

<b>Arbeloa </b>no cuestiona el sacrificio de <b>Kylian Mbappe</b>, todo lo contrario. "Yo no puedo acabar molesto con ninguna acción de Mbappe. Ha hecho una gran eliminatoria, ha marcado en cada partido y se ha sacrificado en defensa. Vemos los partidos más de una vez y ha hecho una gran eliminatoria. Ha sido un peligro constante para el Bayern y ese es el Kilyan que queremos".El entrenador del <b>Real Madrid</b> rechazó que no existan líderes en la plantilla a pesar de la juventud. "Tenemos líderes. Es una plantilla muy joven si la comparas con otras. Hay muchos que les queremos exigir mucho demasiado pronto, pero hay grandes líderes. Carvajal, Alaba, Militao, Bellingham, Vinicius, Valverde, Mbappe... Hay muchos con una gran personalidad, pero otros jóvenes y no es un club de adaptación fácil. Trabajan bien y tengo mucha confianza en ellos".