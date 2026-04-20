Neymar no aguanta más y se desahoga tras nueva polémica: "Es muy triste tener que convivir con esto"

Neymar protagonizó una nueva polémica tras abandonar el campo como si estuviera tapándose los oídos, mientras la afición del Santos abucheaba al equipo por caer ante Fluminense en el Brasileirao, un gesto que, según el futbolista, se debió apenas por un picor en la oreja. "Ha llegado el día en el que tengo que explicar un picor en la oreja. Gente, sinceramente, ustedes están exagerando demasiado y cruzando los límites. Es muy triste tener que convivir con esto. No hay ser humano que lo aguante", expresó Neymar a través de sus redes sociales, cerca de la madrugada de este lunes.

El Santos perdió 2-3 en su estadio ante Fluminense por la jornada 12 de la liga brasileña, y se acercó nuevamente a la zona de descenso en la tabla. El 'Peixe' se puso dos veces por delante en el marcador, pero terminó cediendo ante el conjunto carioca, lo que provocó el enfado de la hinchada local al término del encuentro. Neymar jugó los 90 minutos y, al dejar el césped, cabizbajo, se llevó las dos manos a las orejas y las movió ligeramente como si se estuviera rascando en medio de los abucheos del público. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain repitió ese gesto durante unos segundos, justo antes de entrar en el túnel de vestuarios.

Sin embargo, parte de los aficionados y la prensa braisleña interpretó "el picor en la oreja" como un intento de ignorar el enfado de la grada. El máximo goleador de la selección brasileña reaccionó primero a una publicación del canal TNT Sports que se hacía eco del gesto. "Salí tapándome la oreja, un carajo. ¿No me puedo ni rascar el pu** oído ahora? Que te den, ADM (gestor de redes sociales) de mi***", manifestó Neymar en los comentarios del artículo. Después, el atacante de 34 años se explicó en su propio perfil de Instagram. El mensaje, incluido con el video, generó miles de reacciones y ya cuenta con más de 2 millones de 'likes'.

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