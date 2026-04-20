Neymar no aguanta más y se desahoga tras nueva polémica: "Es muy triste tener que convivir con esto"

El <b>Santos </b>perdió 2-3 en su estadio ante <b>Fluminense </b>por la jornada 12 de la liga brasileña, y se acercó nuevamente a la zona de descenso en la tabla.El 'Peixe' se puso dos veces por delante en el marcador, pero terminó cediendo ante el conjunto carioca, lo que provocó el enfado de la hinchada local al término del encuentro.<b>Neymar </b>jugó los 90 minutos y, al dejar el césped, cabizbajo, se llevó las dos manos a las orejas y las movió ligeramente como si se estuviera rascando en medio de los abucheos del público.El exjugador de <b>Barcelona </b>y<b> París Saint-Germain</b> repitió ese gesto durante unos segundos, justo antes de entrar en el túnel de vestuarios.